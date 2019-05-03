Привет, сезон! Более 500 мотоциклистов колонной проедут по Твери
4 мая Тверь ждет открытие мотосезона. Собираться байкеры, тверские и приезжие, будут как всегда на улице Псковская (напротив таможни у "Глобуса") с 10.00 до 14.00.
А ровно в 14.00 колонна из 500 мотолюбителей стартует в центр города.
Байкеры проедут по следующему маршруту: ул.Псковская - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - проспект Победы - Тверской проспект - ул.Академика Туполева - ул.Маяковского - ул.Вагжанова - ТРЦ РИО.
Именно там и состоится продолжение праздника. В программе гостей ожидает:
- выставка авто от Тверского ретро-клуба.
- конкурсы и подарки от партнеров праздника
- драйвовый рок-н-рольный концерт от группы "Мистер Твистер"
- добрая, гостеприимная атмосфера
- приятная компания в окружении мотобратишек и мотосестренок и многое другое!
- Всем сезона и катать без аварий! У кого нет мотоциклов – покупайте. У кого есть, берегите себя и их, - поздравляют друг друга мотолюбители в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU