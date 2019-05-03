2019-05-03T17:20:58+03:00
Общество

Привет, сезон! Более 500 мотоциклистов колонной проедут по Твери

После чего состоится большой праздник для всех желающих
Ирина ТАРАСОВА
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Всем сезона и катать без аварий! Фото: из архива Дмитрия СероваВсем сезона и катать без аварий! Фото: из архива Дмитрия Серова
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4 мая Тверь ждет открытие мотосезона. Собираться байкеры, тверские и приезжие, будут как всегда на улице Псковская (напротив таможни у "Глобуса") с 10.00 до 14.00.

А ровно в 14.00 колонна из 500 мотолюбителей стартует в центр города.

Байкеры проедут по следующему маршруту: ул.Псковская - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - проспект Победы - Тверской проспект - ул.Академика Туполева - ул.Маяковского - ул.Вагжанова - ТРЦ РИО.

Именно там и состоится продолжение праздника. В программе гостей ожидает:

- выставка авто от Тверского ретро-клуба.

- конкурсы и подарки от партнеров праздника

- драйвовый рок-н-рольный концерт от группы "Мистер Твистер"

- добрая, гостеприимная атмосфера

- приятная компания в окружении мотобратишек и мотосестренок и многое другое!

- Всем сезона и катать без аварий! У кого нет мотоциклов – покупайте. У кого есть, берегите себя и их, - поздравляют друг друга мотолюбители в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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