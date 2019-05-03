2019-05-03T16:39:35+03:00
Происшествия

В майские праздники в 26 км от Твери горела пилорама

ЧП случилось в Первомай
Ирина ТАРАСОВА
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Пожар нешуточный. Фото: Вконтакте, из группы БОЕВОЙ УЧАСТОК. ПОЖАРНЫЕ. МЧС. СКОРАЯПожар нешуточный. Фото: Вконтакте, из группы БОЕВОЙ УЧАСТОК. ПОЖАРНЫЕ. МЧС. СКОРАЯ
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Вечером 1 мая (в 19.19) в деревне Арининское Калининского района, что почти в 27 км от Твери, вспыхнула пилорама.

Пожар возник в ангаре, где хранилась и перерабатывалась древесина. В результате пожара строение было полностью уничтожено.

В комментариях под эпичным фото, которое 3 мая выложили в одной из групп Вконтакте, читатели желали пожарным удачи. На сегодняшний день причина пожара устанавливается.

Напомним, 3 и 4 мая в отдельных районах Тверской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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