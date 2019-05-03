24-летний парень зашел в магазин Твери и украл сумку у продавца

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-03T16:17:29+03:00

Через несколько часов подозреваемого удалось установить и задержать

Однако далеко уйти он не смог

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3 мая в один из магазинов Твери была вызвана полиция. 27-летняя девушка рассказала, что пока она расставляла товар на полках, с прилавка кто-то украл ее сумку. По словам потерпевшей в ней находились деньги и сотовый телефон. Ущерб составил более 12 000 рублей.

Записи камер видеонаблюдения и опрос персонала магазина помогли в составлении ориентировки подозреваемого. Эту информация и передали экипажам полиции.

Через несколько часов подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался неработающий ранее судимый 25-летний местный житель. Мужчину доставили в полицию, и он сознался в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU