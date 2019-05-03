На канале ТНВ начинается сериал «Юристы», где сыграл актер тверского ТЮЗа Андрей Иванов

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-03T14:06:09+03:00

Андрей Иванов сыграл в фильме прокурора города Игоря Воронина. Фото: из архива Андрея Иванова

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3 мая на канале «НТВ» начнется показ остросюжетного детективного телесериала под названием «Юристы». Режиссер-постановщик – Павел Игнатов.

20-серийный фильм рассказывает о буднях адвокатов, их победах и поражениях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, праве и морали.

Съемки сериала проходила два года назад в Геленджике. И вот – премьера.

- Спустя два года на телеканале НТВ стартует показ сериала «Юристы». 3 мая в 19.20. Всю банду причастных с премьерой! Поехали! – написал на своей страничке артист тверского ТЮЗа Андрей Иванов.

Андрей Иванов сыграл в фильме прокурора города Игоря Воронина, с которым и вступит в противоборство главный герой, адвокат, которого играет популярны актер театра и кино Артем Ткаченко.

Съемки проходили летом 2017 года. Фото: из архива Андрея Иванова

ИСТОЧНИК KP.RU