Фестиваль "Новоторжский рубеж" откроется в Тверской области с Парада участников
3 мая в деревне Василёво Торжокского района открывается фестиваль"Новоторжский рубеж".
Начнется он с приветствия, молебна и парада участников. После чего зрителей ожидают показательные выступления «Лиги вольных стрелков» (Беларусь).
Позже в программе мероприятия значатся:
13.30. Турнир лучников. Первый этап.
15.00. Мастер-класс по Древнерусским инструментам (гусли, кувиклы) Борис Ефремов, Москва.
15.45. Пехотный шкаф (бои 2х2, оружие деревянные колы 180 см)
16.45. Бугурт (массовые сражения)
17.45. Манёвры (бой на каменном мосту)
4 мая фестиваль продолжится.
Зрителей ожидают: конкурс средневекового костюма/доспеха и средневековой кухни. Далее - манёвры (бой на каменном мосту), бои один на один на алебардах, на приз Дмитрия Игумнова, массовые сражения. Также для гостей пройдет мастер – класс по средневековым танцам
Завершится фестиваль в 19.00.
В течение всей работы фестиваля будут различные начинания: состязания по средневековым видам спорта, показательные выступления, историческое фехтование, игры, экскурсии по музею Деревянного зодчества, мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслу, чеканке, резьбе по дереву, средневековая ярмарка, торговля сувенирами, средневековая кухня, лучно-арбалетный и мушкетный тир.
ИСТОЧНИК KP.RU