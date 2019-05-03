2019-05-03T11:12:17+03:00
Звезды

Фестиваль "Новоторжский рубеж" откроется в Тверской области с Парада участников

Мероприятие будет длиться два дня
Ирина ТАРАСОВА
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Фестиваль будет идти два дняФестиваль будет идти два дня
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3 мая в деревне Василёво Торжокского района открывается фестиваль"Новоторжский рубеж".

Начнется он с приветствия, молебна и парада участников. После чего зрителей ожидают показательные выступления «Лиги вольных стрелков» (Беларусь).

Позже в программе мероприятия значатся:

13.30. Турнир лучников. Первый этап.

15.00. Мастер-класс по Древнерусским инструментам (гусли, кувиклы) Борис Ефремов, Москва.

15.45. Пехотный шкаф (бои 2х2, оружие деревянные колы 180 см)

16.45. Бугурт (массовые сражения)

17.45. Манёвры (бой на каменном мосту)

4 мая фестиваль продолжится.

Зрителей ожидают: конкурс средневекового костюма/доспеха и средневековой кухни. Далее - манёвры (бой на каменном мосту), бои один на один на алебардах, на приз Дмитрия Игумнова, массовые сражения. Также для гостей пройдет мастер – класс по средневековым танцам

Завершится фестиваль в 19.00.

В течение всей работы фестиваля будут различные начинания: состязания по средневековым видам спорта, показательные выступления, историческое фехтование, игры, экскурсии по музею Деревянного зодчества, мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслу, чеканке, резьбе по дереву, средневековая ярмарка, торговля сувенирами, средневековая кухня, лучно-арбалетный и мушкетный тир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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