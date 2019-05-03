2019-05-03T10:44:19+03:00
Происшествия

В Твери сотрудник автомойки украл машину клиента и разбил ее

Возбуждено уголовное дело
Ирина ТАРАСОВА
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Подозреваемого удалось задержатьПодозреваемого удалось задержать
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3 мая в полицию обратился 30-летний житель Твери с заявлением,что у него угнали машину Тойота.

Выяснилось, что мужчина отдал ее в автомойку, а вместе с ней передал и ключи для перегона.Однако, когда он вернулся за авто, оно было разбито.

После уточнения информации оказалось,что виноват 23-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, работающий мойщиком на автомойке. Молодой человек, увидев ключи, решил прокатиться на чужой машине, но не справился с управлением и врезался в столб. Разбитую машину он вернул на автомойку. Свою вину подозреваемый признал.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В настоящее время фигурант водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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