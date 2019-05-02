2019-05-02T21:46:42+03:00
Звезды

На семейном празднике "Весна красна" в Твери детей и их родителей приобщат к народному творчеству

Пришедших также ждут выступления детских коллективов и игры
Виктория ТУШКОВА
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Перед началом концертной программы гостей ждут мастер-классыПеред началом концертной программы гостей ждут мастер-классыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Тверской областной дом народного творчества в субботу, 4 мая, приглашает на семейный праздник «Весна красна».

На празднике выступят детские фольклорные коллективы из Твери, Кесовой Горы, Осташкова, Кашина, Лихославля и Торжка.

- Перед началом концертной программы каждый гость пасхального детского праздника может приобщиться к народному прикладному творчеству и принять участие в разнообразных мастер-классах по изготовлению изделий народного промысла. Также гости смогут сфотографироваться в специально организованных фотозонах, - сообщает Тверской областной дом народного творчества.

В завершении праздника будет организована игровая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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