На семейном празднике "Весна красна" в Твери детей и их родителей приобщат к народному творчеству
Тверской областной дом народного творчества в субботу, 4 мая, приглашает на семейный праздник «Весна красна».
На празднике выступят детские фольклорные коллективы из Твери, Кесовой Горы, Осташкова, Кашина, Лихославля и Торжка.
- Перед началом концертной программы каждый гость пасхального детского праздника может приобщиться к народному прикладному творчеству и принять участие в разнообразных мастер-классах по изготовлению изделий народного промысла. Также гости смогут сфотографироваться в специально организованных фотозонах, - сообщает Тверской областной дом народного творчества.
В завершении праздника будет организована игровая программа.
ИСТОЧНИК KP.RU