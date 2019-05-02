Тверичан приглашают на День семейного отдыха «Красная горка»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-02T15:36:43+03:00

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В Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной в Твери (улица Салтыкова-Щедрина, 16) 4 мая пройдет День семейного отдыха «Красная горка», названный в честь одноимённого народного праздника - первого воскресенья после Пасхи.

На Дне семейного отдыха взрослые и дети смогут вместе поучаствовать в интерактивных экскурсиях и мастер-классах по украшению пасхальных яиц, оценить Пасхальную выставку из фондов Музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной, в течение дня поучаствовать в мастер-классе по ткачеству и другим ремёслам. Весь день будет работать ярмарка народных изделий, где можно будет приобрести оригинальные сувениры.

СПРАВКА КП

Первое воскресенье после Пасхи – Красная горка (Антипасха) – праздник, посвящённый воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны.

ИСТОЧНИК KP.RU