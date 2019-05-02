2019-05-02T13:51:48+03:00
Происшествия

Стальной трос не помог жителю Твери уберечь велосипед от кражи

На его счастье полицейские сработали быстро и вернули железного коня владельцу
Виктория ТУШКОВА
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Вернуть украденный велосипед помогли тверские полицейскиеВернуть украденный велосипед помогли тверские полицейскиеФото: Андрей КОПАЛОВ
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В дежурную часть Управления МВД по городу Твери поступило заявление от 30-летнего мужчины, который сообщил, что у него из подъезда дома похитили велосипед. Стоил железный конь более 10000 рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Выяснилось, что мужчина хранил велосипед на лестничной клетке, пристегнув его тросом. Преступник перекусил трос и увёл велосипед.

- Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся за совершение имущественных преступлений. В кратчайшие сроки стражи правопорядка установили подозреваемого: им оказался ранее судимый, неработающий 28-летний житель Твери, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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