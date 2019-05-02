2019-05-02T12:45:34+03:00
Общество

На бал «Вальс Победы» в Твери пригласили ветеранов, тружеников тыла и детей войны

В этом году мероприятие проходит в областной столице в пятый раз
Виктория ТУШКОВА
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Бал организуют в преддверии празднования Дня ПобедыБал организуют в преддверии празднования Дня ПобедыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сегодня, 2 мая, в областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдёт бал «Вальс Победы». Впервые такой бал состоялся в нашем городе в 2015 году, в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Почётными гостями юбилейного, пятого, «Бала Победы» сегодня станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны.

В мероприятии примут участие воспитанники Некрасовского Центра кадетского воспитания, казачья кадетская дружина школы № 24 города Твери, солисты и творческие коллективы ДК «Пролетарка» - «Академия голоса», образцовый детский театр «Люди, куклы, маски», студия вокально-эстрадного пения «Эдельвейс», народный ансамбль «Жар – птица», студия бального танца «Овация» - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начало «Бала Победы» запланировано на 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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