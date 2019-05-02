2019-05-02T11:36:46+03:00
Общество

Девушки-волонтёры в Тверской области спасли маленькую девочку, которая могла выпасть из окна

По словам волонтёров родители девочки не обращали внимания на грозящую ей опасность
Виктория ТУШКОВА
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Обезопасьте окна в доме, не дожидаясь трагедииОбезопасьте окна в доме, не дожидаясь трагедииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Три девушки-волонтёра поисково-спасательного отряда «Сова» вечером 27 апреля спасли ребёнка в Бежецке – сообщает ВПСО «Сова». В одном из дворов, девушки заметили девочку двух-трёх лет в окне дома. Она стояла на подоконнике и высовывала в открытое окно руки и ноги. Из окна доносилась музыка.

Одна из волонтёров начала звонить в домофон, другая встала под окно, чтобы постараться поймать ребёнка в случае падения. Третья девушка кричала девочке, чтобы та прикрыла раму.

По домофону удалось дозвониться до хозяев квартиры. По словам волонтёров им ответил нетрезвый мужской голос, который на сообщение об опасности, грозящей ребёнку, ответил: «С кем не бывает». Добровольцы вышли на связь с руководителем бежецкого подразделения ВПСО «Сова», который вызвал на место полицию. Инцидент закончился благополучно.

Напомним, за последние четыре года более 20 детей выпали из окон в Тверской области. В этом году в Твери серьёзные травмы получил трёхлетний мальчик, выпав из окна второго этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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