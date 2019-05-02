2019-05-02T09:50:19+03:00
Звезды

Телемост со знаменитым испанским писателем и военным корреспондентом Артуро Пересом-Реверте пройдёт в Твери

Писатель представит свою новую книгу «Ева»
Виктория ТУШКОВА
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Книги Артуро Переса-Реверте можно почитать в библиотеке имени Горького, или взять на домКниги Артуро Переса-Реверте можно почитать в библиотеке имени Горького, или взять на домФото: Евгения ГУСЕВА
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6 мая в Твери состоится «#ЛитМост» – онлайн встреча – с автором мировых бестселлеров, испанским писателем Артуро Пересом-Реверте. Писатель приедет в Россию, чтобы представить читателям свой новый роман «Ева» - сообщает Тверская областная научная библиотека имени Горького.

Перес-Реверте более двадцати лет проработал военным корреспондентом газеты «Пуэбло» и телеканала RTVE, освещал все крупные конфликты за последнюю четверть века. В 1986 году появилась его первая книга. Его исторические романы показывают свидетельства всего лучшего и худшего, что хранится в человеке и рвется наружу во времена конфликтов. Персонажи его книг сильны, жестоки и жаждут приключений.

Артуро Перес-Реверте – лауреат престижных премий в области литературы и журналистики, член Испанской королевской академии. Его роман «Клуб Дюма, или тень Ришелье», был экранизирован Романом Полански (мистический фильм «Девятые врата» с Джонни Деппом в главной роли).

Телемост состоится 6 мая в 14:00 в деловом информационном центре «Горьковки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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