Деревенский житель ограбил дачу пенсионерки из Твери

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-02T09:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

81-летняя пенсионерка из Твери, приехав к себе на дачу в Калининском районе, обнаружила, что в её отсутствие кто-то проник в дачный дом, сорвав замок. Женщина недосчиталась своего имущества. Ущерб составил более 10 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа из отдела МВД по Калининскому району. Вскоре полицейские "вычислили" злоумышленника.

- Стражи правопорядка провели подворовой обход с целью установления возможных свидетелей произошедшего. В результате проверки круга лиц, возможно причастных к совершению преступления, полицейские задержали нигде не работающего ранее судимого 26-летнего жителя соседней деревни, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Тверской области.

Молодому человеку теперь грозит реальный срок: санкции статьи Уголовного кодекса "Кража" (часть 3 статьи 158) предполагают до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU