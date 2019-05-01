Двадцать новых диспетчеров примут на работу в тверскую службу 112

СЕГОДНЯ 20:23 2019-05-01T20:23:54+03:00

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Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 вводится в промышленную эксплуатацию в Тверской области в этом году. Областная казна выделяет более 5,6 млн рублей на увеличение штата сотрудников центра обработки вызовов системы 112. Это позволит привлечь к работе 20 новых специалистов.

СПРАВКА КП

Система 112 в Тверской области представляет собой централизованный центр обработки вызовов, более 40 диспетчерских служб и более сотни дежурных служб диспетчеров. За одну смену в центр поступает около 2500 звонков со всего региона.

Единый номер 112 доступен для звонка с любого телефона, он работает круглосуточно, а звонок на него бесплатный. Система-112 сегодня принимает вызовы полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, аварийной газовой службы и службы «Антитеррор».

ИСТОЧНИК KP.RU