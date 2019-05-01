Козловы всех стран вновь объединятся на фестивале в Твери

СЕГОДНЯ 19:14 2019-05-01T19:14:22+03:00

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18 мая, в Международный день музеев, в Твери пройдёт IV международный фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь»!

- Выражение «тверской козёл» уходит корнями в XIV век. На протяжении столетий оно благополучно существовало и начисто было лишено негативного налёта, появившегося в советское время. Даже сейчас, у людей сохранилось очень позитивное отношение к этому древнему символу региональной свободы, лидерства и достоинства, - рассказывает организатор фестиваля - "музей Козла в Твери".

На фестивальных площадках можно будет «забить козла в домино», поучаствовать в прыжках через козла, распилить на козлах брёвна, примерить рога, послушать истории про козлов, поучаствовать в конкурсах, и многое другое - обещает музей.

Всех людей, имеющих фамилии на любых языках «Козёл», «Козлов», «Козлевич» и другие – ждёт торжественная регистрация и ценные подарки, а для Волковых будет работать площадка примирения.

Программа начнётся в 12:00 у ТЦ «Олимп» на Трёхсвятской.

ИСТОЧНИК KP.RU