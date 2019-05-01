Козловы всех стран вновь объединятся на фестивале в Твери
18 мая, в Международный день музеев, в Твери пройдёт IV международный фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь»!
- Выражение «тверской козёл» уходит корнями в XIV век. На протяжении столетий оно благополучно существовало и начисто было лишено негативного налёта, появившегося в советское время. Даже сейчас, у людей сохранилось очень позитивное отношение к этому древнему символу региональной свободы, лидерства и достоинства, - рассказывает организатор фестиваля - "музей Козла в Твери".
На фестивальных площадках можно будет «забить козла в домино», поучаствовать в прыжках через козла, распилить на козлах брёвна, примерить рога, послушать истории про козлов, поучаствовать в конкурсах, и многое другое - обещает музей.
Всех людей, имеющих фамилии на любых языках «Козёл», «Козлов», «Козлевич» и другие – ждёт торжественная регистрация и ценные подарки, а для Волковых будет работать площадка примирения.
Программа начнётся в 12:00 у ТЦ «Олимп» на Трёхсвятской.
ИСТОЧНИК KP.RU