Позабавиться по-богатырски на «Новоторжском рубеже» в Тверской области можно будет уже на днях

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-01T18:03:05+03:00

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3-4 мая в торжокском архитектурно-художественном комплексе усадьбы Василёво пройдёт шестой фестиваль исторической реконструкции «Новоторжский рубеж. Смутное время». В фестивале должны принять участие более 300 реконструкторов из регионов России и стран СНГ.

Они воссоздадут для гостей атмосферу воинской культуры Руси, Скандинавии и других государств. Желающие смогут присоединиться к экскурсии по территории архитектурно-этнографического музея «Василёво», а также послушать лекции по деревянному зодчеству, истории новоторжских укреплений, обороне Торжка, средневековому вооружению и доспехам. Сфотографироваться в доспехах также разрешат, а самые решительные смогут получить практические навыки обращения с оружием и испытать свою силу в играх и забавах на богатырской площадке.

- В программе также заявлен турнир лучников, поединки витязей, реконструкция массовых сражений. В течение всего фестиваля будет работать средневековая ярмарка, – сообщает правительство Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU