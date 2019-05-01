В Твери расцвели первые тюльпаны
Одними из первых расцвели нежно-фиолетовые и белые тюльпаны в сквере Крылова. Как ранее сообщала городская администрация, всего этой весной в региональном центре планируется высадить более 230 тысяч цветов – кроме разнообразных тюльпанов, жители города увидят бегонии, петунии, цинерарии и другие цветы. Их высадят после того, как отцветут тюльпаны.
В этом году специалисты «Зеленстроя» изменили подходы к оформлению клумб, разнообразили рисунки и добавили новые клумбы. В оформлении для создания рисунка теперь используется мраморная крошка.
Тюльпаны в парке Крылова распустились одними из первыхФото: Виктория ТУШКОВА
Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU