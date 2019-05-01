В Твери расцвели первые тюльпаны

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-01T17:15:55+03:00

Всего за весну и лето в городе должно распуститься около 230 тысяч цветов

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Одними из первых расцвели нежно-фиолетовые и белые тюльпаны в сквере Крылова. Как ранее сообщала городская администрация, всего этой весной в региональном центре планируется высадить более 230 тысяч цветов – кроме разнообразных тюльпанов, жители города увидят бегонии, петунии, цинерарии и другие цветы. Их высадят после того, как отцветут тюльпаны.

В этом году специалисты «Зеленстроя» изменили подходы к оформлению клумб, разнообразили рисунки и добавили новые клумбы. В оформлении для создания рисунка теперь используется мраморная крошка.

Тюльпаны в парке Крылова распустились одними из первыхФото: Виктория ТУШКОВА

Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU