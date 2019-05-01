Тверские полицейские вернули молодой женщине похищенную сумку

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-01T15:49:04+03:00

На то, чтобы раскрыть кражу и поймать злоумышленника, у стражей правопорядка ушло всего несколько часов

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В полицию с заявлением о краже обратилась 28-летняя жительница Твери. Сумку с кошельком и телефоном похитили у неё в магазине. Преступник воспользовался невнимательностью своей жертвы и просто унёс из магазина оставленную ненадолго на прилавке сумку.

- Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, составили ориентировку подозреваемого. Информация с приметами злоумышленника была передана экипажам полиции, осуществляющим патрулирование улиц, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Тверской области.

Личность и местонахождение подозреваемого были раскрыты за несколько часов. Ранее судимый неработающий 26-летний местный житель был доставлен в полицию, где дал признательные показания и выдал похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU