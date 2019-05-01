2019-05-01T12:15:23+03:00
Общество

Пятнадцать тысяч человек прошли по Твери в первомайской демонстрации

Завершилось шествие праздничным концертом тверских артистов и творческих коллективов
Виктория ТУШКОВА
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С погодой демонстрантам повезлоС погодой демонстрантам повезлоФото: Виктория ТУШКОВА
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Стартовало праздничное шествие в 10 часов утра. Первую колонну возглавил губернатор Тверской области Игорь Руденя, рядом с ним шли Герои соцтруда, кавалеры ордена Трудовой славы, выдающиеся жители региона.

В демонстрации приняли участие около 15 тысяч человек: трудовые коллективы предприятий, спортивных федераций, учреждений образования и культуры, а также представители от районов Твери и муниципальных образований Тверской области.

Колонны демонстрантов прошли от Театральной площади по Советской, далее через площади Михаила Тверского и Пушкина до площади Славы, где состоялся праздничный концерт.

Праздничные мероприятия сегодня также состоятся во всех муниципалитетах. В Твери в полдень начнутся гулянья в Городском саду.

Подробный фотоотчёт и заметка о том, какой была первомайская демонстрация 2019 года в Твери, скоро появятся на сайте kp.ru.

Шествие возглавили губернатор Руденя и заслуженные жители Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

Шествие возглавили губернатор Руденя и заслуженные жители ТвериФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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