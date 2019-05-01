Добровольные пожарные команды круглосуточно дежурят во время праздников в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-01T09:13:18+03:00

В проведении профилактических и противопожарных мероприятий задействованы более 7800 сотрудников МЧС Фото: Артем КИЛЬКИН

В майские праздники для обеспечения пожарной безопасности в регионе мобилизованы все силы и средства

Изменить размер текста: A A

Личный состав добровольных пожарных команд переведён на круглосуточное дежурство. В Верхневолжье действует 137 таких добровольных пожарных команд общей численностью более 5600 человек.

С начала пожароопасного периода в Тверской области основной причиной возгораний стали неконтролируемые палы травы. В проведении профилактических и противопожарных мероприятий задействованы более 7800 сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных Министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей.

Напоминаем, за пал травы и разведение костров на полях предусмотрены штрафы: для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей. Если пожар уничтожил чужое имущество возможна и уголовная ответственность.

В случае возникновения пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 и оповестить тех, кто находится поблизости от места возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU