Первомайское шествие в Твери будут транслировать на больших экранах
Начало демонстрации запланировано на 10 часов утра, но уже с 9:30 участники начнут собираться в центральном районе города на улице Советской перед памятником Карлу Марксу.
Шествие стартует от Театральной площади, далее демонстрация пойдёт по улице Советской через площади Михаила Тверского и Пушкина до площади Славы. Там демонстрантов ждёт концерт творческих коллективов Тверской области.
Прямую трансляцию первомайской демонстрации можно увидеть по местным ТВ-каналам, а также на больших экранах на площадях Михаила Тверского и Славы.
С полудня горожан и гостей областной столицы приглашают в Горсад на праздничную программу.
ИСТОЧНИК KP.RU