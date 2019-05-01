Первомайское шествие в Твери будут транслировать на больших экранах

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-01T07:48:56+03:00

После демонстрации горожан ждёт программа в Горсаду

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Начало демонстрации запланировано на 10 часов утра, но уже с 9:30 участники начнут собираться в центральном районе города на улице Советской перед памятником Карлу Марксу.

Шествие стартует от Театральной площади, далее демонстрация пойдёт по улице Советской через площади Михаила Тверского и Пушкина до площади Славы. Там демонстрантов ждёт концерт творческих коллективов Тверской области.

Прямую трансляцию первомайской демонстрации можно увидеть по местным ТВ-каналам, а также на больших экранах на площадях Михаила Тверского и Славы.

С полудня горожан и гостей областной столицы приглашают в Горсад на праздничную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU