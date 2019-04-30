II областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна» пройдет в Твери

30 Апр 23:25 2019-04-30T23:45:52+03:00

На праздник приглашают всех желающих

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4 мая в Твери пройдет II открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна». Мероприятие проводится по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

В программе праздника:

13.00 - зона приветствия «Весна-весеница»: традиционные пасхальные игры, фотоинтересности, мастер-классы и многое другое.

14.00 - праздничный концерт «Весна красна идет, праздник светлый нам несет!». В концерте примут участие 15 детских фольклорных коллективов из 8 районов области и Москвы.

16.00 - детская игровая вечерка «Играем русского».

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других.

Ведущий, Николай Евгеньевич Боярских, расскажет о традиционных народных играх и, конечно, все желающие в них поиграют.

Приглашают всех.

ИСТОЧНИК KP.RU