II областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна» пройдет в Твери
4 мая в Твери пройдет II открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна». Мероприятие проводится по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.
В программе праздника:
13.00 - зона приветствия «Весна-весеница»: традиционные пасхальные игры, фотоинтересности, мастер-классы и многое другое.
14.00 - праздничный концерт «Весна красна идет, праздник светлый нам несет!». В концерте примут участие 15 детских фольклорных коллективов из 8 районов области и Москвы.
16.00 - детская игровая вечерка «Играем русского».
Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других.
Ведущий, Николай Евгеньевич Боярских, расскажет о традиционных народных играх и, конечно, все желающие в них поиграют.
Приглашают всех.
ИСТОЧНИК KP.RU