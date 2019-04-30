Более 15 тысяч ветеранов Тверской области получат к Дню Победы поздравления от главы государства

СЕГОДНЯ 22:02 2019-04-30T22:02:28+03:00

Доставку будут осуществлять с 2 по 9 мая

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Более 15 тысяч личных поздравлений от Президента РФ накануне Дня Победы доставят ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Тверской области.

Доставку со 2 по 9 мая будет осуществлять Тверской филиал Почты России.

По всей стране таких поздравлений будет отправлено более 1,2 миллионов. В Тверском регионе точная цифра адресатов составила 15 266 человек.

На Тверском почтамте хранится самое большое количество именных открыток – 4 657. Остальные письма будут отправлены в следующие районы.

Бежецкий – 578, Бологовский - 415, Вышневолоцкий - 1 228, Западнодвинский -295, Кашинский – 760, Кимрский - 726, Конаковский – 831, Краснохолмский – 581, Лихославльский – 283, Максатихинский – 329, Нелидовский – 618, Осташковский – 541, Рамешковский – 178, Ржевский - 1 741, Старицкий – 252, Торжокский -780, Торопецкий - 473.

Лицевую сторону поздравительной открытки украшает плакат Л.Голованова «Красной армии – слава!». На обороте открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU