Волонтёры-медики помогают нести дежурства бригадам "скорой" во время праздников в Твери

СЕГОДНЯ 21:41 2019-04-30T21:41:21+03:00

Общее дежурство Тверской станции скорой медицинской помощи и волонтёров-медиков планируется и на праздновании Дня Победы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Такое сотрудничество хорошо показало себя во время пасхальных богослужений

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Волонтёры-медики Тверской государственной медицинской академии во время пасхальных богослужений, в ночь на 28 апреля, помогали Тверской станции скорой медицинской помощи - дежурили совместно со специалистами "скорой" в четырнадцати храмах Твери. За время проведения пасхальной литургии серьёзная медицинская помощь жителям областной столицы не потребовалась - сообщил региональный минздрав.

Совместная работа профессиональных медиков и волонтёров становится традиционной. Добровольцы оказывают необходимую помощь на месте, своевременно обращаются за помощью к специалистам "скорой", помогают сотрудникам мобильной бригады в сопровождении пациента.

Общее дежурство Тверской станции скорой медицинской помощи и волонтёров-медиков планируется и на праздновании Дня Победы 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU