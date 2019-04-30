Волонтёры-медики помогают нести дежурства бригадам "скорой" во время праздников в Твери
Волонтёры-медики Тверской государственной медицинской академии во время пасхальных богослужений, в ночь на 28 апреля, помогали Тверской станции скорой медицинской помощи - дежурили совместно со специалистами "скорой" в четырнадцати храмах Твери. За время проведения пасхальной литургии серьёзная медицинская помощь жителям областной столицы не потребовалась - сообщил региональный минздрав.
Совместная работа профессиональных медиков и волонтёров становится традиционной. Добровольцы оказывают необходимую помощь на месте, своевременно обращаются за помощью к специалистам "скорой", помогают сотрудникам мобильной бригады в сопровождении пациента.
Общее дежурство Тверской станции скорой медицинской помощи и волонтёров-медиков планируется и на праздновании Дня Победы 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU