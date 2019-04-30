В списки лучших школ страны вновь попали школы из Твери
В топ-20 школ ЦФО, выпускники которых поступают в лучшие вузы России, вошла тверская гимназия
Школы Твери попадают в списки лучших в России не первый разФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Рейтинговое агентство RAEX представило сотню лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, а также список из 300 школ, лидирующих по абсолютному количеству поступивших в ведущие вузы страны и лучшие 20-ки по каждому федеральному округу РФ.
В двух списках можно увидеть общеобразовательное учреждение из Твери – многопрофильную гимназию №12. О этом сообщило министерство образования Тверской области.
Школы Твери попадают в списки лучших в России не первый раз. Помимо многопрофильной гимназии №12 в топе школа с углубленным изучением математики №17, гимназии №№ 44 и 8.
ИСТОЧНИК KP.RU