В Тверской области 7-летняя девочка оказалась под колесами авто
ДТП произошло в Вышнем Волочке
Ребенок оказался в больницеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ребенок попал под колеса автомобиля во вторник, 30 апреля, около 15.00. 7-летнюю девочку сбили на улице Правды в Вышнем Волочке.
Как уточнили в УГИБДД по Тверской области, ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
До прибытия сотрудников ДПС пострадавшую госпитализировали на скорой помощи. У девочки диагностировали множественные ушибы и ссадины, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU