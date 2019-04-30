В Тверской области 7-летняя девочка оказалась под колесами авто

СЕГОДНЯ 21:13 2019-04-30T21:13:18+03:00

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Ребенок попал под колеса автомобиля во вторник, 30 апреля, около 15.00. 7-летнюю девочку сбили на улице Правды в Вышнем Волочке.

Как уточнили в УГИБДД по Тверской области, ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

До прибытия сотрудников ДПС пострадавшую госпитализировали на скорой помощи. У девочки диагностировали множественные ушибы и ссадины, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU