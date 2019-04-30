Штрафы за пал травы получили 29 жителей Твери

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-30T19:47:13+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации администрации Твери, с начала пожароопасного периода инспекторы госпожнадзора и представители горадминистрации задержали и привлекли к ответственности 29 человек за поджоги сухой травы.

Отметим, что в настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим. Он установлен в областной столице с 15 апреля.

В этот период увеличивается размер штрафа за его нарушение и составляет для граждан 4000 рублей, вместо 2-3 тысяч рублей в обычное время.

ИСТОЧНИК KP.RU