2019-04-30T19:47:13+03:00
Общество

Штрафы за пал травы получили 29 жителей Твери

В регионе усилены меры противопожарной безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
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За пал травы грозит штрафЗа пал травы грозит штрафФото: Ольга Крыльцова
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По информации администрации Твери, с начала пожароопасного периода инспекторы госпожнадзора и представители горадминистрации задержали и привлекли к ответственности 29 человек за поджоги сухой травы.

Отметим, что в настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим. Он установлен в областной столице с 15 апреля.

В этот период увеличивается размер штрафа за его нарушение и составляет для граждан 4000 рублей, вместо 2-3 тысяч рублей в обычное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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