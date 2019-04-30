Штрафы за пал травы получили 29 жителей Твери
В регионе усилены меры противопожарной безопасности
За пал травы грозит штрафФото: Ольга Крыльцова
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По информации администрации Твери, с начала пожароопасного периода инспекторы госпожнадзора и представители горадминистрации задержали и привлекли к ответственности 29 человек за поджоги сухой травы.
Отметим, что в настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим. Он установлен в областной столице с 15 апреля.
В этот период увеличивается размер штрафа за его нарушение и составляет для граждан 4000 рублей, вместо 2-3 тысяч рублей в обычное время.
ИСТОЧНИК KP.RU