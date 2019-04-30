В Твери виртуозы конного спорта соберутся на турнир джигитовке

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-30T18:07:57+03:00

На ипподроме пройдет турнир по джигитовке ФОТО: Тверской областной ипподром

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Турнир по конно-спортивной джигитовке состоится под эгидой Федерации конного спорта России на стадионе Тверского областного ипподрома.

Участники из Твери, Москвы и Санкт-Петербурга продемонстрируют навыки владения оружием в седле, приемы вольной джигитовки. Также в рамках турнира пройдут соревнования юных всадников до 18 лет.

Всем призерам будут присвоены официальные разряды по конному спорту.

Помимо джигитов из Твери в соревнованиях примут участники спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

Начало соревнований в 11.00. По окончании основной программы – показательные выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU