2019-04-30T17:29:45+03:00
Общество

В Тверской области детям ветеранов Великой Отечественной войны компенсируют проезд на места захоронения родителей

Из бюджета на эти цели выделено 500 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Доехать до места захоронения можно за счет бюджетаДоехать до места захоронения можно за счет бюджетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В преддверии Дня Победы в Тверской области граждане смогут получить компенсацию за проезд к месту гибели или захоронения родителей - участников Великой Отечественной войны.

Воспользоваться можно железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом, потратив на билет или топливо не более 25 тыс. рублей, еще не более 5 тыс. рублей можно возместить за проживание.

Также, с 2019 года из бюджета будут покрываться расходы на проезд и проживание сопровождающим лицам ввиду того, что дети погибших защитников Отечества находятся в преклонном возрасте и зачастую к местам захоронения своих родителей ездят в сопровождении детей или внуков, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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