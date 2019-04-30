Тверских школьников приглашают на выставки в честь 1 мая
В период майских выходных учреждения культуры и досуга приглашают школьников и детей младшего возраста на праздничные мероприятия.
Так, до 5 мая в художественной школе имени В.А. Серова можно увидеть выставки детских рисунков «Мир. Труд. Май» и «Весенняя капель». Детские работы представлены и в Доме культуры поселка Сахарово на выставке «Этот мир цветной и яркий».
В среду, 1 мая, в городском музейно-выставочном центре откроется бесплатная художественная выставка к 45-летию училища им. А.Г. Венецианова и выставка Ларисы Филиной.
2 мая в «ДК пос. Сахарово» «ДК Затверецкий» в 12.00 начнутся праздничные игровые программы.
3 мая можно будет принять участие в турнире по настольным играм в Доме культуры поселка Элеватор или прийти на мастер-класс по изготовлению веточки сирени из бумаги - «Сиреневый май» в Центральную библиотеку им. А.И. Герцена.
ИСТОЧНИК KP.RU