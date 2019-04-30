Тверских школьников приглашают на выставки в честь 1 мая

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-30T15:33:31+03:00

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В период майских выходных учреждения культуры и досуга приглашают школьников и детей младшего возраста на праздничные мероприятия.

Так, до 5 мая в художественной школе имени В.А. Серова можно увидеть выставки детских рисунков «Мир. Труд. Май» и «Весенняя капель». Детские работы представлены и в Доме культуры поселка Сахарово на выставке «Этот мир цветной и яркий».

В среду, 1 мая, в городском музейно-выставочном центре откроется бесплатная художественная выставка к 45-летию училища им. А.Г. Венецианова и выставка Ларисы Филиной.

2 мая в «ДК пос. Сахарово» «ДК Затверецкий» в 12.00 начнутся праздничные игровые программы.

3 мая можно будет принять участие в турнире по настольным играм в Доме культуры поселка Элеватор или прийти на мастер-класс по изготовлению веточки сирени из бумаги - «Сиреневый май» в Центральную библиотеку им. А.И. Герцена.

ИСТОЧНИК KP.RU