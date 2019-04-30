Овощи и мясо дорожают в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-30T15:06:52+03:00

И незначительно подешевели сосиски и колбасы

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В Тверьстате посчитали, как за неделю изменились цены на прилавках продовольственных магазинов в Твери и области.

Еженедельный мониторинг показал, что в регионе продолжает дорожать мясо. В частности, говядина подорожала на 0,7 % - 380 руб.11 коп. за кг, свинина прибавила к стоимости прошлой недели 2,6% и стала стоить 240 руб.40 коп., цена на баранину осталась без изменений – 541 руб.76 коп., а вот куриное мясо подешевело на 1,6% - 124 руб.16 коп.

Колбасы полукопченые и сосиски подешевели на 1,2-3,5%. Их цена составила 501 руб.42 коп. и 377 руб.32 коп. соответственно.

Что касается овощей, то ощутимо в цене прибавил картофель – 4,4% (26 руб.40 коп. за кг), на 2,1% подорожали яблоки (88 руб.47 коп.), на 1,8% - капуста (58 руб.92 коп.).

Среди остальных товаров продуктовой корзины менее, чем на 2% подешевели сахарный песок, черный чай, куриные яйца, молоко, рис и гречка.

ИСТОЧНИК KP.RU