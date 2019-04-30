Директора Управляющей компании в Тверской области подозревают в растрате 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-30T15:01:19+03:00

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Факт растраты денежных средств собственников многоквартирного дома выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, директор одной из управляющих компаний посёлка Эммаусс заключал фиктивные договоры на выполнение хозяйственных работ в многоквартирном доме. Оплату по договорам он перечислял на расчетные счета индивидуальных предпринимателей. Работы по этим договорам фактически не выполнялись, а деньги обналичивались и передавались директору УК.

Оперативники выявили два подобных эпизода. Общая сумма украденных у собственников денег составила около 400 тысяч рублей.

В отношении директора управляющей компании Следственным отделом ОМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Директор УК может получить штраф и сесть в тюрьму на 6 лет.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU