2019-04-30T14:09:51+03:00
Происшествия

В Тверской области полицейские раскрыли магазинную кражу

Подозреваемому грозит до пяти лет заключения
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Ржева Тверской области с заявлением о краже обратился сотрудник одного из местных магазинов. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник действовал один, а внутрь помещения он проник разбив стекло. Во время оперативной работы был задержан и подозреваемый. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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