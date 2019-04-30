В Тверской области полицейские раскрыли магазинную кражу

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-30T14:09:51+03:00

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К полицейским Ржева Тверской области с заявлением о краже обратился сотрудник одного из местных магазинов. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник действовал один, а внутрь помещения он проник разбив стекло. Во время оперативной работы был задержан и подозреваемый. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU