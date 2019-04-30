В Твери отпразднуют открытие фонтанов
Мероприятие состоится 30 апреля
Фонтаны заработают 30 апреляФото: Альберт БОЙКОВ
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Традиционно, в преддверии Дня Весны и Труда во всех районах Твери открываются фонтаны.
Первым после зимней консервации заработает фонтан у Нововолжского моста на набережной Афанасия Никитина. Его открытие запланировано на 14.00.
В это же время торжественно откроют фонтан и в сквере Героев Чернобыля Московского района.
Часом позже, в 15.00, «оживут» фонтаны на Тверской и Комсомольской площадях.
По случаю праздника на всех площадках запланирована концертная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU