2019-04-30T13:35:25+03:00
Общество

В Твери отпразднуют открытие фонтанов

Мероприятие состоится 30 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
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Фонтаны заработают 30 апреляФонтаны заработают 30 апреляФото: Альберт БОЙКОВ
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Традиционно, в преддверии Дня Весны и Труда во всех районах Твери открываются фонтаны.

Первым после зимней консервации заработает фонтан у Нововолжского моста на набережной Афанасия Никитина. Его открытие запланировано на 14.00.

В это же время торжественно откроют фонтан и в сквере Героев Чернобыля Московского района.

Часом позже, в 15.00, «оживут» фонтаны на Тверской и Комсомольской площадях.

По случаю праздника на всех площадках запланирована концертная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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