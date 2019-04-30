В УФСИН по Тверской области отметили Пасху

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-30T13:28:49+03:00

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В Тверской области осужденные и подследственные приняли участие в пасхальных торжествах и получили освященные яйца и куличи. В ИК-6 праздничное богослужение провел епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, в ИК-10 — иерей Николай (Дикий). Как сообщает УФСИН Тверской области, в праздник Пасхи и в СИЗО-1 прошел большой крестный ход, в котором приняли с участие сотрудники учреждения, меценаты и члены Общественного совета при УФСИН.

Собравшиеся обошли все камеры изолятора, посетили отряд осужденных по хозяйственному обслуживанию СИЗО, помещения медико-санитарной части и поздравили с праздником всех подозреваемых. Каждому обвиняемому и осужденному вручили освященные яйца и куличи.

ИСТОЧНИК KP.RU