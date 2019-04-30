В Твери по вине молодой автомобилистки пострадала пенсионерка
Женщина попала в больницу
В ДТП пострадала пожилая женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 29 апреля, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 82-летняя женщина. Авария случилась на проспекте Чайковского у дома №26.
Установлено, что 28-летняя обладательница Chevrolet Lanos пытаясь перестроиться в другой ряд врезалась в маршрутку Mercedes, которая двигалась в попутном направлении. В результате столкновения в маршрутном такси упала 82-летняя женщина.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина попала в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU