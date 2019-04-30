В Твери по вине молодой автомобилистки пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-30T11:23:45+03:00

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В понедельник, 29 апреля, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 82-летняя женщина. Авария случилась на проспекте Чайковского у дома №26.

Установлено, что 28-летняя обладательница Chevrolet Lanos пытаясь перестроиться в другой ряд врезалась в маршрутку Mercedes, которая двигалась в попутном направлении. В результате столкновения в маршрутном такси упала 82-летняя женщина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина попала в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU