2019-04-30T11:23:45+03:00
Происшествия

В Твери по вине молодой автомобилистки пострадала пенсионерка

Женщина попала в больницу
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадала пожилая женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ ДТП пострадала пожилая женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 29 апреля, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 82-летняя женщина. Авария случилась на проспекте Чайковского у дома №26.

Установлено, что 28-летняя обладательница Chevrolet Lanos пытаясь перестроиться в другой ряд врезалась в маршрутку Mercedes, которая двигалась в попутном направлении. В результате столкновения в маршрутном такси упала 82-летняя женщина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина попала в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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