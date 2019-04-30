Пьяный водитель наехал на пешехода в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-30T12:25:18+03:00

Пенсионер оказался в больнице по вине пьяного водителя Фото: Мария ЛЕНЦ

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69-летний мужчина пострадал по вине пьяного водителя днем, 29 апреля, недалеко от поселка Куженкино Бологовского района Тверской области.

46-летний водитель, не имеющий права управления ТС, ехал на автомобиле ВАЗ 21213 и сбил мужчину, который стоял на обочине дороги.

Нарушитель скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена.

Пешеход с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU