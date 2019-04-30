2019-04-30T12:25:18+03:00
Происшествия

Пьяный водитель наехал на пешехода в Тверской области

ДТП произошло в Бологовском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пенсионер оказался в больнице по вине пьяного водителяПенсионер оказался в больнице по вине пьяного водителяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

69-летний мужчина пострадал по вине пьяного водителя днем, 29 апреля, недалеко от поселка Куженкино Бологовского района Тверской области.

46-летний водитель, не имеющий права управления ТС, ехал на автомобиле ВАЗ 21213 и сбил мужчину, который стоял на обочине дороги.

Нарушитель скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена.

Пешеход с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомай в Твери некоторые автобусы и троллейбусы изменят маршрут
Пожилая женщина упала в маршрутке в Твери
В Твери по вине молодой автомобилистки пострадала пенсионерка
Пенсионер разбился на мотоцикле в Тверской области
Горячая линия по профилактике клещевого энцефалита организована в Тверской области
Сенокосы и пастбища зарастают сорняками в Тверской области
В Тверской области выберут лучшего педагога и воспитателя
Опубликован график отключения горячей воды в домах Твери
В Тверской области продавали запрещенные семена овощей
На фестивале «Площадь Добра» в Твери собрали 490 кг вещей и 330 книг для нуждающихся
Коллектив «Бархатный сезон» приглашает на музыкально-поэтическую программу в Ботанический сад Твери
Последний показ спектакля «Безымянная звезда» пройдет в Тверском театре драмы