2019-04-30T09:50:01+03:00
Происшествия

Пенсионер разбился на мотоцикле в Тверской области

ДТП произошло в Вышневолоцком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионер погиб до приезда скоройПенсионер погиб до приезда скоройФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась поздно вечером 28 апреля на 47 км автодороги В.Волочек-Бежецк-Сонково Вышневолоцкого района.

79-летний водитель мотоцикла УРАЛ с боковым прицепом ехал в направлении Бежецка. При съезде на прилегающую автодорогу Кузнецово-Курово, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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