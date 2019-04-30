Пенсионер разбился на мотоцикле в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-30T09:50:01+03:00

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Авария случилась поздно вечером 28 апреля на 47 км автодороги В.Волочек-Бежецк-Сонково Вышневолоцкого района.

79-летний водитель мотоцикла УРАЛ с боковым прицепом ехал в направлении Бежецка. При съезде на прилегающую автодорогу Кузнецово-Курово, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU