2019-04-30T09:34:55+03:00
Общество

Горячая линия по профилактике клещевого энцефалита организована в Тверской области

Все желающие смогут получить рекомендации специалистов- эпидемиологов по теме инфекций, передающихся клещами
Виктория ТУШКОВА
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С 1 по 15 мая в Тверской области будет организована горячая линия по профилактике клещевого энцефалитаС 1 по 15 мая в Тверской области будет организована горячая линия по профилактике клещевого энцефалитаФото: Мария ЛЕНЦ
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Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что с 1 по 15 мая в Тверской области будет организована горячая линия для консультирования граждан по профилактике клещевого энцефалита.

Все желающие смогут получить рекомендации специалистов- эпидемиологов по темам: что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит или другие инфекции при исследовании клеща, каковы основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита, график работы лабораторий и другим интересующим вопросам.

Телефон горячей линии регионального управления Роспотребнадзора (4822) 34-70-18 - будет работать с 1 по 15 мая с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней;

а также круглосуточно можно обращаться по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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