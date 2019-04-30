2019-04-30T09:18:20+03:00
Общество

Сенокосы и пастбища зарастают сорняками в Тверской области

Более 50 га земли не используется по назначению
Ольга ТРОФИМОВА
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Поля зарастают сорнякамиПоля зарастают сорнякамиФото: Алексей ФОКИН
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Три земельных участка сельскохозяйственного назначения в Максатихинском районе, общей площадью 51,5 га не используются собственником и продолжают зарастать деревьями, кустарниками и сорной травой.

Ранее владельцу специалистами Россельхознадзора по Тверской области уже было выдано предписание на устранение нарушений, но меры приняты не были.

Теперь, за неисполнение законного предписания должностного лица, нарушителю грозит административная ответственность и штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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