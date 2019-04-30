В Тверской области выберут лучшего педагога и воспитателя

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-30T08:46:50+03:00

В регионе выберут "Учителя года" и "Воспитателя года" Фото: Олег УКЛАДОВ

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Всероссийские конкурсы педагогического мастерства проводятся в Верхневолжье уже в 28-й раз.

В этом году свое мастерство продемонстрировали 27 учителей из 23 муниципальных образований Тверской области и 23 воспитателя из 20 муниципалитетов.

В финал вышли 5 воспитателей и 6 учителей.

Конкурсы проводились в два этапа: заочный и очный. Жюри оценивало представленные конкурсантами эссе, портфолио, а также мастер-классы, открытые уроки и занятия с детьми, методические семинары.

Победителей по обеим номинациям определят в мае, лучшие из лучших поедут представлять Тверскую область на всероссийском этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU