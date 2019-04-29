Коллектив «Бархатный сезон» приглашает на музыкально-поэтическую программу в Ботанический сад Твери

СЕГОДНЯ 23:04 2019-04-29T23:04:28+03:00

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4 мая в Ботаническом саду Тверского государственного университета состоится романтический музыкальный концерт «Все стало вокруг голубым и зеленым ...» Перед гостями сада выступит лауреат фестивалей, обладатель знака губернатора «Во благо земли Тверской» коллектив «Бархатный сезон».

В этот день посетителей ждет прекрасная программа из поэзии и музыки. А также весенний сад, в котором именно сейчас тысячи цветов.

Начало в 13.00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU