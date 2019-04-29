Знаменитый в Твери магазин «Кириллица» продается на сайте бесплатных объявлений

СЕГОДНЯ 20:35 2019-04-29T20:35:37+03:00

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Объявление о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений "Авито" 23 апреля.

Из текста, который разместил собственник, можно узнать, что помещение, существующего ныне магазина, находится в центре города, перед зданием есть фонтан и стела "Город Воинской Славы", расположено на первом этаже, имеет две парадные входные группы и две зоны погрузки, что по меркам тверских предпринимателей – роскошь.

Торговый зал с большими витражными окнами, помещениями для офиса, общей площадью 508 квадратных метров, владелец оценил в 55 млн. рублей и готов рассмотреть варианты частичного зачета коммерческой недвижимости покупателя.

В настоящий момент там располагается, известный в Твери, книжный магазин "Кириллица". Он проработал на данной площади около 35 лет, и, не исключено, что после продажи помещения, переедет на новое место.

ИСТОЧНИК KP.RU