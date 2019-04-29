2019-04-29T20:04:57+03:00
Происшествия

Пенсионерку освободили из тюрьмы в Тверской области за хорошее поведение

Так решил Нелидовский городской суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионерку освободили по УДОПенсионерку освободили по УДОФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Нелидовский городской суд Тверской области удовлетворил ходатайство 61-летней осужденной, отбывающей наказание в колонии-поселении, и разрешил освободить ее условно-досрочно.

Напомним, что в 2014 году женщина была осуждена за мошенничество и приговорена к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с 2016 года она находилась в колонии-поселении.

Суд решил, что осужденная встала на путь исправления и постановил освободить пенсионерку за примерное поведение, добросовестное отношение к труду и активное участие в общественной жизни исправительного учреждения.

Постановление еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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