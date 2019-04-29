Велосипедиста, который шел пешком, сбили в Тверской области
Пострадавший оказался в больнице
Велосипедист пострадал в ДТПФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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ДТП произошло днем, 29 апреля, в поселке Куженкино Бологовского района Тверской области.
Велосипедист шел пешком по краю дороги, ведя рядом транспортное средство, когда его сбил неизвестный легковой автомобиль.
После аварии водитель легковушки скрылся с места происшествия.
Владелец велосипеда был доставлен в больницу с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU