За кражу автомобиля в Тверском регионе осудили жителя соседней области
Кесовогорским районным судом установлено, что подсудимый, по предварительному сговору с товарищем, в ночь на 5 сентября 2018 незаконно проник в гараж жителя п. Кесова Гора Тверской области и попытался угнать автомобиль «HYUNDAI SOLARIS». Однако, довести до конца преступный умысел подельникам не удалось.
Злоумышленники направились дальше и проникли в гараж жительницы п. Кесова Гора, откуда похитили автомобиль «SKODA OCTAVIA» и иное имущество на общую сумму 574 850 рублей.
В ходе предварительного следствия автомобиль и похищенное имущество возвращено потерпевшей.
Приговором суда виновному по статье «Кража» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Второй злоумышленник находится в розыске.
Государственное обвинение по делу поддержано прокуратурой Кесовогорского района.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU