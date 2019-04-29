За кражу автомобиля в Тверском регионе осудили жителя соседней области

СЕГОДНЯ 19:13 2019-04-29T19:13:32+03:00

Автоугонщик сядет в тюрьму на три года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина сядет в тюрьму на 3 года

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Кесовогорским районным судом установлено, что подсудимый, по предварительному сговору с товарищем, в ночь на 5 сентября 2018 незаконно проник в гараж жителя п. Кесова Гора Тверской области и попытался угнать автомобиль «HYUNDAI SOLARIS». Однако, довести до конца преступный умысел подельникам не удалось.

Злоумышленники направились дальше и проникли в гараж жительницы п. Кесова Гора, откуда похитили автомобиль «SKODA OCTAVIA» и иное имущество на общую сумму 574 850 рублей.

В ходе предварительного следствия автомобиль и похищенное имущество возвращено потерпевшей.

Приговором суда виновному по статье «Кража» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Второй злоумышленник находится в розыске.

Государственное обвинение по делу поддержано прокуратурой Кесовогорского района.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU