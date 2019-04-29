Тверская область шестая с конца в рейтинге регионов по демографическому положению

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-29T17:26:43+03:00

Рождаемость у нас, к сожалению, пока гораздо ниже смертности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За три года наше население уменьшилось почти на 2,7%

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Смертность у нас по-прежнему превышает рождаемость, а естественная убыль населения в разы больше миграционной. Среди субъектов РФ Тверская область находится на 80 месте (или шестом с конца списка) в рейтинге прироста населения за последние три года.

Рейтинг по данным государственной статистики составили специалисты агентства "РИА-Рейтинг". В него вошли 85 регионов страны. Согласно исследованию, с 2016-го по 2018 год рост рождаемости зафиксирован лишь в 25 регионах, в целом рождаемость в стране падает.

Лидерами стали Севастополь (рост на 6,46%), Ингушетия (рост на 5,2%) и Чечня (рост на 4,5%). Аутсайдерами - Еврейская автономная область (убыль на 3,72%), Магаданская (убыль 3,53%) и Тамбовская (убыль 3,27%) области.

Население Тверской области за три года уменьшилось на 2,69%. При этом естественная убыль (разница между смертностью и рождаемостью) у нас в 3,5 раза выше, чем миграционная: 27,38% против 7,71% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU