Фальшивыми больничными продлевают себе праздничные дни жители Тверской области

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-29T17:03:44+03:00

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По данным Тверского отделения Фонда соцстраха выплаты по больничному листку являются самой большой статьёй расходов системе обязательного социального страхования. Ежегодно в регионе на их оплату расходуется более 1,7 млрд рублей.

В последнее время участились случаи фальсификации листков нетрудоспособности. В 2018 году сотрудниками регионального отделения Фонда социального страхования было выявлено 27 фальшивых бланков, за I квартал 2019 года – три.

- Особенно граждане любят «листками нетрудоспособности» продлевать себе праздничные дни. Так, сотрудница одного госучреждения, год назад решила продлить период освобождения от работы в настоящем больничном, выданном 9 мая и изменила число на 4 мая. Работодатель его оплатил. А Фонд социального страхования при проверке, не принял его к зачёту, - рассказали в тверском отделении ведомства, отдельно отметив, что выдать поддельный электронный больничный невозможно, так как Фонд контролирует любые действия с ними, вплоть до отправки номера больничного в медицинскую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU