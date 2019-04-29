2019-04-29T16:45:36+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области подозревают в краже кошелька

Преступление было совершено в кафе
Альберт БОЙКОВ
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Подозреваемого ждет судПодозреваемого ждет судФото: Анна КОЛПАКОВА
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К полицейским Удомли Тверской области с заявлением о "Краже" обратился 27-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что в одном из городских кафе он лишился кошелька. Прибывшие на место преступления силовики выяснили, как потерпевший лишился личного имущества. Оказалось, что мужчина пострадал из-за своей невнимательности, чем и не преминул воспользоваться злоумышленник. Спустя несколько часов был задержан и подозреваемый. Им оказался безработный местный житель 1972 года рождения

. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отделении полиции подозреваемый признался в преступлении. Похищенное имущество возвращено владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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