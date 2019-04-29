2019-04-29T16:32:20+03:00
Общество

За неделю в Тверской области клещи покусали 25 детей

Всего с укусами обратился 71 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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Клещи покусали за неделю 71 человекаКлещи покусали за неделю 71 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество пострадавших от укусов кровососущих насекомых увеличивается каждую неделю.

За прошедшие 7 дней в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратился 71 человек, в том числе 25 детей.

Из образцов, представленных на экспертизу, ни в одном случае не выявлено зараженных клещевым энцефалитом и другими клещевыми инфекциями насекомых.

Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области, с начала сезона количество обратившихся не превысило среднемноголетний показатель.

Специалисты продолжают еженедельный мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, и напоминают, что, в случае присасывания клеща, необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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