За неделю в Тверской области клещи покусали 25 детей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-29T16:32:20+03:00

Всего с укусами обратился 71 человек

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Количество пострадавших от укусов кровососущих насекомых увеличивается каждую неделю.

За прошедшие 7 дней в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратился 71 человек, в том числе 25 детей.

Из образцов, представленных на экспертизу, ни в одном случае не выявлено зараженных клещевым энцефалитом и другими клещевыми инфекциями насекомых.

Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области, с начала сезона количество обратившихся не превысило среднемноголетний показатель.

Специалисты продолжают еженедельный мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, и напоминают, что, в случае присасывания клеща, необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU