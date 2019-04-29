За неделю в Тверской области клещи покусали 25 детей
Количество пострадавших от укусов кровососущих насекомых увеличивается каждую неделю.
За прошедшие 7 дней в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратился 71 человек, в том числе 25 детей.
Из образцов, представленных на экспертизу, ни в одном случае не выявлено зараженных клещевым энцефалитом и другими клещевыми инфекциями насекомых.
Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области, с начала сезона количество обратившихся не превысило среднемноголетний показатель.
Специалисты продолжают еженедельный мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, и напоминают, что, в случае присасывания клеща, необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU